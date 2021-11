Vaccination obligatoire des soignants: le gouvernement ouvert aux contre-propositions

Du côté des syndicats, on dénonce un message négatif et dont l'efficacité reste à prouver. "Nous ne sommes pas convaincus que c'est le meilleur moyen pour obtenir un taux de vaccination à 100%. La majorité des travailleurs des soins sont vaccinés, ne laissons pas croire le contraire à la population ", pointe au micro de Bel RTL Nathalie Lionnet, secrétaire fédérale non-marchand au Setca.

Une image faussée

Des propositions alternatives

Il faudrait avant tout mieux ancrer les bases de la lutte contre le coronavirus dans la population, estime la syndicaliste: les gestes barrière (port du masque, distances, etc.), la ventilation des locaux. "On sait que c'est la première protection, or on observe que c'est de moins en moins respecté". C'est la même chose avec les formulaires à remplir en entrant dans le pays, un outil qui n'est pas (suffisamment) contrôlé, ajoute Marie-Hélène Ska.