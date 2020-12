Vaccins contre le Covid-19: la bataille de la communication

Dans un mois, comme beaucoup d’autres pays européens, la Belgique commencera la plus grande campagne de vaccination jamais menée à l’échelle du pays. Objectif: mettre fin à une pandémie qui a déjà fait plus de 16.000 morts dans le Royaume, mis une partie de l'économie à genoux, perturbé gravement le fonctionnement de nos sociétés et provoqué son lot de drames personnels. Une liste de conséquences néfastes que l'on pourrait étirer à n'en plus finir. En neuf mois, le nouveau coronavirus a causé aux États-Unis cinq fois plus de décès que la guerre du Vietnam.