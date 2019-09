Valentine Delwart pressentie pour éteindre le feu au MR

L’opposition de plus en plus visible entre Ducarme et Bouchez ne plaît pas au MR. Les candidats à la présidence du MR ont jusqu’au 11 octobre pour se déclarer.

Le feu couve au MR et le top du parti se mobilise pour éteindre l’incendie naissant. Les candidats à la présidence ont jusqu’au 11 octobre pour se manifester auprès des instances libérales. Ce sera fait pour Denis Ducarme qui confirmait vendredi dans un entretien à La Libre qu’il souhaitait prendre la succession de Charles Michel, président du Conseil européen à partir du 1er décembre – à la tête des libéraux. Une confirmation attendue, le ministre fédéral multipliant les sorties presse ces derniers temps. Notamment pour exposer sa vision du libéralisme. Le Hennuyer veut brasser large avec un projet – citons l’intéressé – "au centre sur le plan social, au centre droit sur le plan économique et à droite en ce qui concerne les matières régaliennes".

Le ministre réputé proche de Charles Michel fait campagne depuis plusieurs jours de manière plutôt habile: il joue le rassemblement sans entrer dans une confrontation directe avec son opposant présumé principal: Georges-Louis Bouchez. Depuis vendredi cependant, un nouveau nom est en train de circuler avec insistance. Valentine Delwart, secrétaire générale du MR pourrait se positionner pour mettre les deux premiers cités d’accord. "Elle est en réflexion, et très intéressée par la fonction", entend-on. On y reviendra car il faut d’abord évoquer les événements de la semaine. Ils expliquent en partie ce qui se passe dans la cuisine libérale.

La tournure que prend l’opposition Ducarme/Bouchez met le parti mal à l’aise.

Georges-Louis Bouchez ne s’est pas encore déclaré candidat mais agit en coulisses pour s’assurer des appuis nécessaires à sa candidature à l’intérieur du parti. On lui en connaît un en la personne de Jean-Luc Crucke, ministre wallon et un temps considéré comme potentiel président du MR. Du côté de Liège, il semble plus en peine même si le baron principautaire, Daniel Bacquelaine, ne veut pas entendre parler d’un Denis Ducarme président du MR. Depuis plusieurs jours, on cite Bacquelaine comme candidat possible pour représenter la Cité ardente dans la course à la présidence. Le député liégeois Philippe Goffin pourrait également se lancer dans la bataille. Un ticket entre lui et Valentine Delwart a été évoqué mais fut tué dans l’œuf. Katrin Jadin et Christine Defraigne réfléchissent elles aussi.

Football panique

En attendant, le parti est en ébullition, surtout depuis que l’opposition Ducarme/Bouchez s’étale dans la presse. Episode 1: Véronique Taquin, députée hennuyère, et Vincent Scourneau, bourgmestre de Braine-l’Alleud sont sortis pour affaiblir Georges-Louis Bouchez. Et servir Ducarme? Rien n’est moins sûr. Episode 2: les messages considérés comme menaçants d’un Bouchez se plaignant de ne pas avoir été prévenu de la signature d’une de ses proches au bas d’une carte blanche. Le texte réclame un positionnement plus social au MR. "Pas que je sois contre le contenu mais ne me fais pas croire qu’en cosignant avec Hocquet par exemple, tu penses que cette initiative soit neutre… Après, si tu veux que la présidence du MR aille à Liège, c’est ton droit mais je suis alors tout autant en droit à m’interroger sur ta loyauté", écrivait-il dans un message WhatsApp rendu public.

L’affaire est très mal passée en interne. Jeudi, sur la RTBF, Pierre-Yves Jeholet, nouveau ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles disait ouvertement craindre "le retour des guerres interpersonnelles" dans son parti. À l’évidence, la tournure que prend la campagne non encore assumée de Georges-Louis Bouchez met le parti mal à l’aise.

Et les méninges de fumer pour éviter une lutte sanglante entre Ducarme et Bouchez, par ailleurs concurrents pour le leadership libéral en Hainaut. C’est "football panique", confesse un poids lourd libéral à l’évocation de la candidature possible de Valentine Delwart. Cette dernière est échevine à Uccle mais aussi et surtout la principale conseillère de Charles Michel depuis des années. "Il ne fait rien sans elle", dit-on souvent au MR. Cette piste est évoquée (pourquoi pas en ticket avec Georges-Louis Bouchez?) pour éviter une guerre interne.

L’option Delwart a des avantages. Son expertise, ses compétences et sa force de travail sont reconnues et elle connaît le parti comme sa poche. Mais sa proximité avec Charles Michel pourrait faire craindre la survivance de la gestion très verticale du parti qui a caractérisé la présidence de Michel, voire un retour de celui-ci après son aventure européenne. Par ailleurs, Valentine Delwart est bruxelloise dans une formation qui, traditionnellement, est dirigée par des Wallons. Enfin, elle n’est pas élue, mais c’est également le cas de Georges-Louis Bouchez qui doit son siège de sénateur à la cooptation.