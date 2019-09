Van Holsbeeck empêtré dans des transferts suspects

Après avoir passé la nuit privé de liberté, c’est ce vendredi qu’il saura s’il doit être inculpé. Et il est tout à fait vraisemblable qu’il soit présenté en ce jour devant le juge d’instruction Michel Claise. Son conseil, Me Daniel Spreutels, qui fut l’avocat du club anderlechtois durant quatre décennies, s’est voulu rassurant, estimant "logique" que son client soit "amené à donner des explications", dans La DH.

Christophe Henrotay, qui fut l’agent de Tielemans et Mitrovic, est soupçonné de blanchiment, faux et usage de faux et association de malfaiteurs pour son rôle d’agents desdits joueurs dans ces transferts, dont les magistrats Claise et Moinil, du parquet fédéral, sont convaincus du caractère suspect. En négociant ces transferts avec Henrotay, dont il est un proche, Van Holsbeeck savait qu’il ne couperait pas à ces conséquences fâcheuses pour un homme à la si longue carrière dans le monde du football.