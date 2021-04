Van Peteghem reporte le délai de dépôt des déclarations TVA

Les assujettis à la TVA et leurs conseillers fiscaux et experts-comptables disposeront d'un délai supplémentaire unique pour la déclaration de TVA du premier trimestre de 2021. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem. La mesure vise à répondre à l'accroissement de la charge de travail des bureaux comptables en raison de la crise du coronavirus, des mesures de soutien accordées et des absences pour cause de maladie.