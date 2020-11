Vandenbroucke veut une stratégie testing qui évite le chaos

Quelle stratégie?

Que comporte cette stratégie? Il s'agit ici d'étendre les méthodes à d'autres techniques que le test PCR . Et c'est bien là que les choses coincent, car le panel des tests possibles est large (PCR, salivaires, antigéniques...), mais tous ne sont pas jugés convaincants. Beaucoup d'experts réclament à cor et à cri l'usage de tests salivaires et de tests rapides antigéniques. Mais des blocages persistent. Frank Vandenbroucke s'en est encore expliqué: "Les tests salivaires nécessitent le même traitement que les tests PCR. Il faudra faire appel aux mêmes laboratoires, et cela aura une influence sur l'analyse des tests PCR classiques". Le ministre craint qu'en usant de ces tests (facile à prélever), on ne provoque un débordement des laboratoires bien pire que ce que l'on a déjà connu. Le chaos, donc.