Vers la fin des 36 heures hebdo pour les nouveaux cheminots

La SNCB et Infrabel veulent supprimer la semaine des 36 heures. Mais cette mesure ultrasensible n’affecterait que les nouveaux membres du personnel

La SNCB et le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel veulent en finir avec la semaine de 36 heures. Le 1er janvier prochain, un régime de travail de 38 heures pourrait entrer en vigueur pour les nouvelles recrues. La proposition est inscrite noir sur blanc dans le projet de protocole d’accord social actuellement sur la table pour la période 2020-2022, a appris notre rédaction de différentes sources.

Actuellement, le statut du personnel ferroviaire fixe à 36 heures la durée de travail hebdomadaire. Mais en pratique, les cheminots prestent 40 heures par semaine. Ils reçoivent donc chaque année 13 jours de congé de compensation et 13 jours de crédit à choisir librement. Ces journées non prestées viennent s’ajouter aux 24 à 26 jours de congé légaux et aux 11 jours fériés.