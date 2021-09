Vers un nouveau dépassement de l'indice pivot en 2022

L'indice pivot devrait encore être dépassé l'année prochaine. Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient donc augmentés en juillet et en août 2022.

Le Bureau fédéral du Plan prévoit un nouveau dépassement de l'indice pivot et donc une adaptation des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique en 2022, indique-t-il mardi. Sur la base des prévisions mensuelles, le taux d'inflation annuel devrait, en effet, s'élever à 1,9% en 2021 et 2,1% en 2022, contre 0,74% en 2020 et 1,44% en 2019, selon l'institution.