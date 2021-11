Vers une extension à deux heures du cours de philosophie et citoyenneté

PS, MR et Ecolo s'engagent pour deux heures de cours de philosophie et de citoyenneté obligatoires par semaine.

Six députés de la majorité francophone (PS, MR, Ecolo) ont déposé une proposition de résolution visant à l'extension à deux heures de l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dans l'enseignement officiel. Mieux connu dans le jargon scolaire sous son acronyme CPC, le cours de philosophie et de citoyenneté a récemment fêté ses cinq années d'existence dans l'enseignement officiel. Introduit le 1er octobre 2016 dans l'enseignement primaire, il avait été étendu dès l'année suivante à tout le secondaire. Il est désormais enseigné dans toutes les écoles de Wallonie et de Bruxelles, à l'exception de celles du réseau libre confessionnel, à raison d'une heure obligatoire par semaine.