Vias souhaite que les contrôles de vitesse soient privatisés

De plus en plus d'automobilistes roulent sous influence la nuit, et plus particulièrement encore les personnes âgées entre 26 et 29 ans, constate Vias. Le nombre de contrôles doit augmenter, estime l'institut. Si le gouvernement privatisait une partie des contrôles de vitesse, les policiers auraient davantage de temps pour s'occuper des contrôles d'alcoolémie.