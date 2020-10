Vivaldi: un "effort symbolique" sera demandé aux plus riches

Il en va ainsi du chapitre fiscal, où les phrases sibyllines ne manquent pas. Voyez ce passage: "Le gouvernement demandera une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive , dans le respect de l'entrepreneuriat. Cette contribution s’inscrira dans le cadre des efforts requis dans le contexte sanitaire actuel et des besoins en soins de santé . Une proposition sera introduite lors du prochain contrôle budgétaire ."

OK. Mais au-delà de la sémantique, de quoi parle-t-on? Egbert Lachaert, le président de l’Open Vld et l’un des deux préformateurs, va plus loin sur le sujet ce samedi dans une interview accordée au Tijd. "Un impôt sur les plus-values est exclu et ce ne sera pas une taxe qui rapporte des milliards", balise-t-il. "Ce sera plutôt 200 millions d’euros. Nous ne visons pas celui qui travaille, entreprend ou a un peu épargné, mais les ‘happy few’ qui disposent d’une grande fortune."