Week-end "difficile" sur les routes du retour

Le retour des vacances de ski pourrait se révéler problématique sur les routes samedi et dimanche en raison des importantes chutes de neige prévues en Autriche, indiquent Touring et le VAB.

Les retours ont par ailleurs débuté plus tôt que d'habitude cette année en raison de la fermeture de plusieurs domaines skiables autrichiens à cause notamment du vent. L'annonce d'importantes chutes de neige associées au vent ont, en outre, poussé de nombreux vacanciers à reprendre le volant plus tôt que prévu. Les intempéries hivernales ont d'ailleurs déjà causé pas mal d'embarras mercredi sur plusieurs routes et ont aussi nécessité l'usage de chaînes en de nombreux endroits.