Yves Leterme trop "autoritaire" dans sa gestion d'Idea

Le bureau de consultance KPMG a détaillé, dans un rapport, la façon dont Yves Leterme dirige l'Institut international de la démocratie et l'assistance électorale (Idea), rapporte De Standaard.

Commandé par les Etats membres d'Idea, qui souhaitaient examiner le fonctionnement de l'organisation, et notamment d'éventuels problèmes de gouvernance après un litige fiscal, le rapport pointe une direction "autoritaire" et parle d'un manque de pouvoir de décision collectif. Le rapport évoque aussi des cas de discrimination, de traitement préférentiel et de harcèlement. Leterme y est aussi loué pour ses décisions avisées, malgré de "graves lacunes" sur la manière dont elles ont été menées.