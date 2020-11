10% des résidents des maisons de repos contaminés en Wallonie

Doublement des cas en deux semaines

Voici l’état des lieux. Dans son dernier communiqué de presse qui fixe une photographie de la situation dans les quelque 600 maisons de repos du sud du pays au 8 novembre, l’Aviq estime que 5.386 résidents sont contaminés, soit un peu plus de 10% des personnes hébergées. Même si la progression est plus lente ces derniers jours, le nombre des infections a plus que doublé en deux semaines. Au 26 octobre, l’Aviq dénombrait 2.579 contaminations au sein des quelque 50.000 résidents. Ce nombre est ensuite passé à 3.598 le 29 octobre et à 4.549 le 1er novembre.