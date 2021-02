La ministre de la Sécurité routière, Valérie de Bue, annonce dix mesures pour des routes wallonnes plus sûres. Elle insiste sur la prévention et le contrôle des sanctions.

La Région signale la création de 100 nouveaux radars sur les routes wallonnes à l'horizon 2022. L’objectif est de réduire le nombre d'accidents mortels à 100 par an d’ici 2030 , contre 311 en 2019. "La vitesse est le principal facteur contribuant à la fréquence et à la gravité des accidents", rappelle Valérie de Bue (MR), la ministre en charge de la Sécurité routière.

S'assurer de l'effectivité des sanctions

Ces nouveaux radars, dont un quart seront des radars tronçons , viennent s'ajouter aux 156 annoncés fin 2019. Leur localisation n'a pas été communiquée. La ministre insiste sur le contrôle et l'effectivité des sanctions administrées , avec une mesure pour renforcer le traitement automatisé des infractions de roulage.

La Wallonie a un certain retard sur la Flandre à ce sujet. "On recense, pour l’instant, environ 1.500 radars fixes en Flandre, et 300 seulement en Wallonie", précisait le porte-parole de l'institut Vias, Benoît Godart, fin 2019.