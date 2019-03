15 chèques pour aider les entrepreneurs wallons

22 millions depuis 2017

Il n’entend cependant pas faire table rase de ce dispositif lancé par son prédécesseur et qui connaît un bel engouement. Depuis mars 2017, l’intervention de la Région wallonne se chiffre à 22 millions pour 4 millions de contrepartie payée par les entrepreneurs . Les 4.600 entrepreneurs qui ont bénéficié de ces aides ont, eux, rentré 6.400 dossiers via le portail web de la Région ( https://www.cheques-entreprises.be ).

Une simplification

La simplification se fera " via des regroupements cohérents de différents chèques pour permettre à l’entrepreneur de trouver le chèque dont il a besoin avec plus de facilité ", explique Pierre-Yves Jeholet, qui précise que le budget annuel pour les aides avoisine les 10 millions.

Des 40 chèques qui existaient jusqu’ici, il en restera au final 13 regroupés en 6 thématiques (création, développement, transmission, internationalisation, innovation et numérique). Une clarification est également apportée dans les pourcentages d’intervention de la Région. De 6 taux, on passe à 3: un taux général (50% d’intervention du public par rapport au projet), un taux de 75% pour les thématiques prioritaires (l’innovation et le numérique) et un taux de 80% d’intervention pour les publics fragiles, à savoir les créateurs d’entreprises. Les publics éligibles sont recentrés autour de 3 axes, contre 5 avant: les porteurs de projet, l’entreprise et les starters.