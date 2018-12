1890, le numéro d'urgence pour les entrepreneurs wallons

Le call center des patrons

Si jusqu’ici, il fallait souvent s’armer de patience et se munir d’un kit d’exploration pour s’informer sur les mesures destinées à accompagner les entrepreneurs en Wallonie tant les opérateurs sont nombreux et dispersés à travers tout le territoire, le tout nouveau Guichet unique lancé vendredi s’apparente à une révolution. Enfin, dirons certains! "Les artisans ont le nez dans le guidon et ils ont peu de temps à consacrer aux aides. Nous avons trop peu d’entreprises ou de trop petites tailles et elles exportent trop peu. On doit absolument les encadrer, les accompagner. Le 1890, ce n’est pas de l’accompagnement ni du conseil aux entreprises, c’est l’orientation vers les structures qui existent en Wallonie. Nous devons être le plus efficient possible au service de nos entreprises", a expliqué Pierre-Yves Jeholet, le ministre de l’Economie (MR).