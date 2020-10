22% des dépenses wallonnes non couvertes par les recettes

Face au risque d'explosion du déficit wallon en 2021, l'opposition cdH appelle le gouvernement Di Rupo à activer plus rapidement les leviers de financement européens.

La crise du Covid coûte et met les budgets publics à rude épreuve. En Région wallonne, ce sont 2 milliards qui ont déjà été dépensés cette année. Il en coûtera encore 788 millions en 2021 . C’est ce qui est ressorti du conclave budgétaire du gouvernement wallon (PS-MR-Ecolo), vendredi. Il faudra aussi financer la relance, une fois la crise passée.

La Région wallonne va par exemple mobiliser 1,6 milliard en 2021. Pour financer tout cela, la Wallonie va rogner dans sa trésorerie, emprunter et s’endetter. Un procédé qu’assume le ministre du Budget Jean-Luc Crucke (MR). «Mais lorsque nous reviendrons à une période normale, il faudra arrêter de vivre au-dessus de nos moyens et prendre des mesures structurelles pour un retour à l’équilibre.»

Entre-temps, et c’est ce qui inquiète l’opposition cdH aujourd’hui, «on arrive à une situation de déficit importante», épingle François Desquesnes, le chef du groupe cdH au Parlement wallon. «C’est la première fois qu’on aura un déficit de 3,8 milliards. Cela signifie que 22% des dépenses wallonnes ne sont pas couvertes par les recettes». Néanmoins lucide face à la situation sanitaire et économique qui se joue aujourd’hui, le député reconnaît qu’il aurait probablement agi de la même façon. «À la place du gouvernement, nous aurions certainement les mêmes chiffres. Ces déficits sont inévitables, mais il faut aussi qu’on se rendre compte de la situation. À la fin de l’année, la dette wallonne atteindra 22,9 milliards et elle dépassera les 30 milliards à la fin 2021. 30 milliards, c’est deux fois les recettes de la Région.»