242 millions pour s’acheter la paix des prosumers wallons

La fin de la saga...

On peut sans hésiter parler de la fin d’une saga qui aura pourri la vie politique wallonne depuis des années, mouillé la plupart des partis et mis le gouvernement Di Rupo aux prises avec les critiques du régulateur des marchés du gaz et de l’électricité en Wallonie (la Cwape) et du Conseil d’Etat. L’exécutif aura aussi dû gérer les pressions du lobbying des prosumers furieux de voir arriver ce tarif prosumer alors que le MR leur avait vendu pendant la campagne électorale une exemption de cette taxe sur l’ensemble de la législature. Voilà pour les rétroactes!