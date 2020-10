3.078 clusters sont recensés en Wallonie

Les écoles et le noyau familial

"La vigilance est grande et il s'agit non plus de réagir mais d'anticiper au maximum les mesures les plus adaptées."

Dans les collectivités, 46% des clusters sont recensés dans les écoles, 25% sont autres, 18% dans les hautes écoles, 9% en entreprise et 2% dans la petite enfance. "La vigilance est grande et il s'agit non plus de réagir mais d'anticiper au maximum les mesures les plus adaptées."