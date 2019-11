435 millions d'euros de déficit en 2020 pour la Wallonie

Le gouvernement wallon présente un "budget de transition" en déficit de 435 millions d'euros en 2020. Un conclave plus approfondi est prévu en mars.

Entamé mardi matin, le conclave budgétaire wallon a accouché, 2 jours plus tard, d'une trajectoire prévoyant un budget régional en déficit de 435 millions d'euros en 2020. "Il s'agit d'un budget de transition respectant nos engagements, dont ceux d'un retour à l'équilibre en 2024 sans aucune nouvelle taxation et d'un redéploiement en phase avec les défis sociaux, climatiques et économiques que la Région doit affronter", a souligné le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS).