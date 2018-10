5.000 postes menacés en Wallonie en cas de Brexit dur

D'après une étude de l'IWEPS, un Brexit dur menacerait un peu plus de 5.000 postes en Wallonie et 21.000 en Flandre.

D’après les dernières estimations réalisées par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) publiées cette semaine, un échec des négociations et un Brexit dur menacerait un peu plus de 5.000 postes de travail en Wallonie, soit 0,4% de l’emploi total de la Région mesuré en 2015. La Région wallonne serait cependant moins affectée que la Flandre, pointe l’étude, " où près de 0,8% de l’emploi serait menacé (soit 21 000 postes) " par un Brexit dur.