600 millions d'euros de déficit pour la Fédération Wallonie-Bruxelles... Frédéric Daerden , ministre du Budget, a donné, sur Bel RTL, ce chiffre - qui reste approximatif - alors que jeudi, Pierre-Yves Jeholet avait parlé de 520 millions d'euros . Et rappelons que le gouvernement précédent prévoyait 193 millions d'euros. Les chiffres définitifs seront communiqués début octobre (le 6 ou le 7).

Néanmoins, le ministre de la Fédération refuse de parler de dérapage. Il rappelle que ce chiffre est basé sur la différence entre les "recettes", provenant du Fédéral, et les dépenses. "Il est plus important que prévu parce que les paramètres dont il dépend (croissance, etc.) sont moins bons que prévu", explique le ministre socialiste.