7% des résidents des maisons de repos contaminés en Wallonie

A l’image du reste du territoire, la situation se détériore dans les maisons de repos en Wallonie avec une contamination qui vient de progresser de 2% en quelques jours. Le pic d’avril dernier n’a heureusement pas encore été franchi. "Pour la semaine 43 avec un état des lieux le 25 octobre 2020, on estime à 5,7% la proportion de résidents suspects ou confirmés. En comparaison, au pic de la première vague de la pandémie, à la mi-avril, cette proportion était de 9,3%", estime l'Agence wallonne pour une vie de qualité (Aviq).

Une hausse de 2% des contaminations en trois jours

La situation est cependant préoccupante et le virus progresse jour après jour. Sur les quelque 50.000 résidents des maisons de repos, 3.598 étaient positifs au coronavirus en date du 29 octobre, soit environ 7% des résidents, rapporte ce vendredi l'Aviq. C’est 2% de plus que le 26 octobre et ses 2.579 cas.