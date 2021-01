8 académiques vont aider la Wallonie à supporter sa dette

Le ministre Crucke a demandé à des experts comme Bruno Colmant, Roland Gillet ou Jean Hilgers de préparer le terrain pour des réformes structurelles.

La crise sanitaire a probablement bon dos. Depuis quelques mois et l’emballement justifié des dépenses publiques pour soutenir l’économie wallonne et ses nombreux acteurs économiques, indépendants et PME frappés par la paralysie de leurs activités, la dette wallonne s’est emballée. Sur l’année 2020, le gouvernement wallon évalue le coût de la crise à 1,9 milliard. Un montant qu’il a fallu emprunter sur les marchés financiers et qui est venu gonfler la dette de la Région. Le cas wallon n’a évidemment rien d’exceptionnel.

"Ce qui serait catastrophique, c’est de ne plus pouvoir supporter cette dette. On supporte aujourd’hui cette dette avec des taux bas mais comment se prémunir demain si les taux remontent?" Jean-Luc Crucke (MR) Ministre du Budget et des Finances

Au dernier décompte trimestriel du 30 septembre 2020, cette dette pointait à 14 milliards, soit à peu près l’équivalent des recettes. L’image n’est cependant que partielle car si on ajoute les dettes et garanties de l’ensemble des unités d’administration publique que gère la Région, la dette wallonne pointe à 26,3 milliards. Fin 2018, elle atteignait les 21,7 milliards, puis 23,19 milliards fin 2019. D’après l’agence de notation Moody’s qui a récemment placé le rating de la notation de la Wallonie à "perspective négative", le ratio dette/recettes devrait lui pointer à 240% en 2022.

La peur du retour de flamme

Si la situation n’est pas jugée catastrophique par le ministre du Budget, le libéral Jean-Luc Crucke marche sur des œufs. "Ce qui serait catastrophique, c’est de ne plus pouvoir supporter cette dette. On supporte aujourd’hui cette dette avec des taux bas, mais comment se prémunir demain si les taux remontent?" Face à cela, il reconnaît "qu’une réflexion doit avoir lieu par rapport à la maîtrise des finances publiques". Cette maîtrise serait d’autant plus pressante que les échéances qui attendent la Wallonie auront un impact sur ses finances. "En 2024, il y a la fin de la solidarité (entre le nord et le sud du pays, NDLR) telle qu’elle existe. Il faudra trouver 60 millions par an sur 10 ans." A cela s’ajoutent d’autres cygnes noirs comme une éventuelle septième réforme de l’Etat et ses impacts budgétaires ou l’Europe qui reviendrait à des règles comptables plus classiques.

Vers des réformes structurelles

Face à ces enjeux, et afin de tracer une voie budgétaire soutenable, le ministre Crucke vient de mettre sur pied une commission d’experts avec Benoit Bayenet, Henri Bogaert, Bruno Colmant, Etienne De Callataÿ, Philippe Donnay, Roland Gillet, Jean Hilgers et Joseph Pagano. Ces 8 académiques siègeront à côté de membres de cabinets ministériels ainsi que des représentants de la cellule de la dette, de la cellule d’information financière et du comité de monitoring. Leur mission: "tirer les conclusions intellectuelles et scientifiques de la situation que l'on vit et préparer le terrain pour des réformes structurelles", a expliqué le ministre dans la foulée de la première réunion tenue mardi.

Le travail de cette commission débouchera sur un rapport en juillet comprenant notamment une analyse de la politique monétaire européenne et de ses conséquences, un point sur les nouvelles théories de la dette (annulation de la dette, dette perpétuelle...) et leurs implications, une étude de l'impact macroéconomique de la crise sur les finances publiques principalement pour la Wallonie et une définition du niveau de soutenabilité de la dette publique wallonne. Des "recommandations utiles" devront également être formulées. Mais le ministre insiste sur un point, "le rapport de la commission doit nous permettre de rentrer dans une nouvelle ère, mais pas de rentrer dans une politique d’austérité. Cela doit nous permettre de prendre des réformes structurelles nécessaires et dessiner une trajectoire budgétaire."