À Mouscron, le coronavirus a fait fi des frontières

Mouscron est la ville belge la plus touchée par le coronavirus en termes de surmortalité et de chômage temporaire.

En Belgique, le coin où le coronavirus a sévi le plus durement se situe à Mouscron: avec une surmortalité de 28% et un habitant sur cinq en chômage temporaire. La position de la ville hennuyère coincée entre la Wallonie, la Flandre et France n’y est pas étrangère.

Pas facile de mener des interviews avec un masque. Après trois quarts d’heure d’échanges, nous n’avons toujours pas aperçu le visage de Madame Aubert. Elle s’en excuse: "Je préfère le garder." Même lorsqu’elle téléphone, comme nous le constatons. Il y a un an, il en allait tout autrement. Brigitte Aubert, bourgmestre (cdH) de Mouscron, n’oubliera jamais ce coup de fil du 8 mars 2020. "C’était un dimanche soir", se rappelle-t-elle. "L’hôpital m’appelait pour m’avertir d’une première contamination au Covid. Une personne qui était revenue des sports d’hiver en Italie. Ça y est."

Vue en plein écran Nicolas Mullier, patron du Monkey's. ©Brecht Van Maele

Un peu plus loin, sur la Grand-Place, Nicolas Mullier se préparait à organiser une grande fête, pour célébrer le premier anniversaire de son café, le Monkey's, le 18 avril 2020. Il espérait que le beau temps serait de la partie parce que, comme nous le voyons, il ne manque ni tables ni sièges en terrasse pour en profiter. Mais elles sont restées empilées depuis un an. "Notre deuxième anniversaire se passera également en mode confiné. C’est impensable. Naturellement, j’espère une ouverture le 1er mai. Mais je suis critique. Le gouvernement a semé la zizanie dans le secteur horeca. Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir réaménager son établissement." Sur la vitrine du Monkey’s, nous apercevons de grands autocollants: "Commerce à vendre à cause du Covid par manque de mesures de soutien." Un même message est affiché quatre maisons plus loin au bar lounge Velvet. Et ensuite, au café Au Drapeau Français dans le quartier du Risquons-Tout.

En 2020, 807 habitants sont décédés à Mouscron, contre une médiane de 626 personnes au cours des cinq dernières années, ce qui représente une surmortalité de 28%.

Ne vous méprenez pas: tous ces cafés ne sont pas à remettre. C’est simplement le cri d’alarme que ces exploitants horeca ont lancé lorsqu’ils sont allés protester le 24 février contre le confinement auprès du gouvernement à Namur.

41% travailleurs en chômage temporaire En avril 2020, le pourcentage de la population active en chômage temporaire a culminé à 41% à Mouscron.

Mais ce désespoir s’explique aussi par le lourd tribut que la crise sanitaire et le lockdown ont fait payer à Mouscron. En 2020, 807 habitants sont décédés, contre une médiane de 626 personnes au cours des cinq dernières années, ce qui représente une surmortalité de 28%. En janvier 2021, l’Onem a reçu 6.303 déclarations relatives à des travailleurs de Mouscron. Pas moins de 10% de la population active était en chômage temporaire. En avril 2020, ce pourcentage a même culminé à 41%.

En Wallonie, Spa affiche le plus haut taux de chômage temporaire après Mouscron: 403 personnes en janvier 2021, soit 6% de tous les habitants de la population active (18-64 ans). Remicourt et quelques autres communes en Wallonie ont des taux de surmortalité assez élevés, mais le taux de chômage temporaire est relativement bas.

Horeca très présent

"Ce chômage élevé à Mouscron s’explique parce que notre ville compte beaucoup d’établissements horeca", souligne Brigitte Aubert. "Mais cette ville présentait déjà auparavant un taux de chômage de 12 à 13%. Lorsque tout l’horeca a dû fermer, ce chiffre ne pouvait qu’exploser. Mais la surmortalité élevée n’est apparue que lors de la deuxième vague de contaminations."

"L’hôpital était complètement débordé. La situation était catastrophique." Brigitte Aubert Bourgmestre (cdH) de Mouscron

Les dommages ont pu être contenus. "Mais cela n’a plus été possible lors de la deuxième vague. En octobre, nous déplorions cinquante morts, en novembre cent. Nous étions confrontés soudainement à une incidence de 3.500 cas sur 100.000 habitants. L’hôpital était complètement débordé. La situation était catastrophique. Aujourd’hui, nous sommes redescendus heureusement à 250 contaminations par 100.000 habitants."

Vue en plein écran Brigitte Aubert, bourgmestre (cdH) de Mouscron, n'a pas tardé à réagir. ©Brecht Van Maele

Brigitte Aubert, qui est devenue bourgmestre en 2017 lorsque son prédécesseur Alfred Gadenne a été assassiné dans le cimetière de Luingne, n’a pourtant pas tardé à réagir après ce coup de téléphone du 8 mars de l’an dernier. Son background d’infirmière et le fait que son mari soit médecin lui ont fait comprendre la nécessité d’agir rapidement. Le coronavirus n’était plus le problème de la Chine ou de l’Italie. Elle connaissait une personne dans un pays du sud de l’Europe qui lui a permis d’acheter des milliers de masques. Elle a commandé également à la firme Vandeputte, un fabricant de savons et détergents à Mouscron, de grandes quantités de gel pour les mains et les a fait distribuer là où il le fallait. À commencer par les maisons de repos.

Qu’est-ce qui s’est passé?

Pour le savoir, nous nous rendons à Mont-à-Leux, un quartier un peu plus éloigné qui jouxte Wattrelos. Le Café de la Douane se trouve déjà en France, Super Tabac et Baygi Tabac sont encore en Belgique. Nous sommes dans le quartier appelé Petit-Courtrai, où les maisonnettes d’ouvriers se succèdent dans des ruelles pavées aux noms bilingues de Rue des Tailleurs/Kleermakersstraat et Rue des Cordonniers/Schoenmakersstraat.

Vue en plein écran ©Brecht Van Maele

À deux pas de Courtrai et Roubaix

Là se situe une explication, selon Brigitte Aubert. "Consultez une carte. Mouscron se situe dans un coin. Courtrai n’est qu’à 10 kilomètres et Roubaix à 8. Nous nous entendons à merveille avec nos voisins. Avec Vincent Van Quickenborne (à présent ministre de la Justice, mais bourgmestre de Courtrai jusqu’en octobre dernier, NDLR), nous avons toujours été en contact étroit. Et le 13 juillet, j’invite les bourgmestres des voisins français à un drink du 14 juillet."

"Mouscron est située à un carrefour. Le nord de la France est devenu un foyer en un rien de temps. Et lorsqu’il aurait fallu harmoniser les mesures, l’Europe a été aux abonnés absents." Brigitte Aubert

Mais, durant la pandémie, cette localisation nous met en situation de faiblesse. Parce que les travailleurs frontaliers sont nombreux, tout comme les contacts. Mouscron est située à un carrefour. Le nord de la France est devenu un foyer en un rien de temps. Et lorsqu’il aurait fallu harmoniser les mesures, l’Europe a été aux abonnés absents. C’est cela qui a provoqué toute cette misère."

Nous passons et repassons la frontière dans le quartier Marlière. La rue fait office de frontière. D’un côté, la Rue de la Limite. Un bloc en béton marque la séparation. Les voisins d’en face habitent en France, dans la rue Gaston Lepers. "On s’entend bien", dit madame Michèle, qui y est née. "Mais c’est bizarre, en raison de couvre-feu, les Français doivent rentrer chez eux à 18h alors que nous pouvons continuer à sortir jusqu’à minuit."

Au coin, nous apercevons la Friterie Meziane. Selon une voisine, les Français s’y précipitent juste avant 6 h pour y acheter des frites. Mais Antonio, d’origine portugaise, qui est né et vit du côté français, le conteste. Il a l’habitude de promener son chien Selda du côté belge. "Venez donc voir ce qui se passe le soir. Ils viennent facilement jusqu’à 21h30 pour acheter des frites. Ici, il n’y a aucun contrôle." Lui-même fait partie des Français qui traversent la frontière pour travailler à Mouscron. Tout comme sa femme. Leurs enfants y sont scolarisés. "C’est lorsqu’ils ont fermé la frontière lors du premier confinement que tout s’est compliqué. Je devais faire un détour d’une demi-heure. Sinon, j’y suis en 2-3 minutes."

Vue en plein écran

Mesures drastiques

C’est là que le bât blesse. Le virus ne connaît pas de frontières. Brigitte Aubert en est la première consciente. Durant la deuxième vague, elle a pris des mesures supplémentaires. Une semaine avant les vacances de la Toussaint, elle a réuni par vidéoconférence tous les acteurs concernés. "J’ai décidé alors de fermer les écoles huit jours avant les vacances. L’hôpital était déjà saturé. Par la suite, les médecins m’ont écrit: 'Vous avez sauvé de nombreuses vies'."

"Ici, 59.000 personnes habitent dans un espace réduit. Avec tout ce que cela induit comme situations sociales difficiles." Brigitte Aubert

"Notre situation près de la frontière est un facteur important. Mais la densité élevée de la population joue également un rôle. Ici, 59.000 personnes habitent dans un espace réduit. Avec tout ce que cela induit comme situations sociales difficiles. De grandes familles habitent dans de petites superficies."

Nicolas Mullier du Monkey’s soupire. La bourgmestre vient de nous raconter ses dernières interventions radicales. Elle a fait fermer une maison Airbnb où 15 personnes s’étaient réunies pour faire la fête. Elle a agi de même pour des cafés. Lorsque Famiflora, une jardinerie de 25.000 mètres carrés qui abrite aussi un restaurant, un boulanger, un boucher et une boutique Leonidas, a été envahie par des milliers de visiteurs, elle a dû intervenir. Mais le Monkey’s a respecté les règles. "Je bénéficie de crédits-ponts et nous avons reçu au total une aide de 9.000 euros. Mais même si nous pouvons rouvrir le 1er mai, je crains que nous en souffrions encore pendant des années."

Ce lundi s’ouvre le centre de vaccination à Mouscron. Brigitte Aubert espère qu’en vitesse de croisière, il pourra vacciner 720 personnes par jour. Au rythme de six jours sur sept, cela fait 4.320 personnes par semaine. "Espérons."

Vue en plein écran ©Brecht Van Maele

Nous circulons encore un peu dans Mouscron. Au Famiflora, ils sont assez nombreux en ce jeudi pluvieux et venteux à acheter des fleurs printanières. Le grand restaurant est fermé. De grandes enseignes se sont installées aux alentours. Cargill et même Interieur Avenue Gaverzicht. Sous la houlette de l’ancien bourgmestre Jean-Pierre Detremmerie, la ville est devenue un pôle d’attraction, tout près de Courtrai.