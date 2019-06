A Neufchâteau, la liste de Dimitri Fourny introduit un recours

Mais les jeux n'étaient pas encore faits... Dimitri Fourny et sa liste "Agir Ensemble" introduisent en effet un recours devant le gouverneur de la province de Luxembourg contre le résultat des élections communales à Neufchâteau, selon Sudpresse et TV Lux. Pourquoi? On en saura plus ce mardi à 11h lors d'un point presse.