A la conquête du domaine de Palogne

Le domaine de Palogne n’a pas encore livré tous ses secrets. Une chèvre lumineuse, un repaire de brigands, une taverne médiévale, etc. Le programme qu’il nous offre est digne d’une série pleine de rebondissements.

Un château hanté par une chèvre lumineuse

La légende dit que cette fameuse chèvre d’or cache encore le trésor de la jeune Marthe. Retrouvée morte dans le souterrain du château la veille de son mariage, la jeune promise de l’histoire possédait une richesse inestimable. Une chasse au trésor attendra les plus téméraires.

Le trésor retrouvé, ce sont les « Sangliers des Ardennes » qu’il va maintenant falloir affronter. Perché sur son éperon rocheux, le château fort surplombe les vallées de l’Ourthe et de la Lembrée. C’était un repère stratégique pour la famille de la Marck, dont plusieurs membres portent le surnom de « Sangliers des Ardennes » en raison de leurs mœurs immorales et de leur réputation de faux-monnayeurs. Tendez l’oreille, on entend encore le bruit des pas de ces bandits dans le dédale des couloirs. Des reconstitutions 3D permettent de se replonger dans le château de l’époque, aujourd’hui en ruine.