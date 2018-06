Alain Mathot renonce à la politique

"Cela fait plus de 10 ans, presque le quart de ma vie, que mon nom est régulièrement associé au dossier dit 'Intradel' ou 'Inova'", dit l'homme politique sur le réseau social. "Cela fait le même nombre de longues années que je suis sali, traîné dans la boue, caricaturé, dans le cadre d'un dossier qui m'est totalement étranger. Mais ici, avec la décision de justice rendue vendredi, on a atteint un seuil presque caricatural: le tribunal correctionnel de Liège vient de littéralement me massacrer, me jugeant 'par défaut', sans que je sois pour autant cité comme prévenu, allant jusqu'à affirmer que j'ai touché pour ne rien faire".