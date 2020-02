Amnesty International tacle Elio Di Rupo

Selon Amnesty International, en livrant des armes à la garde nationale en Arabie saoudite, la Wallonie viole le droit et le code wallon.

Le directeur d’Amnesty International réagissait à un article de L’Echo dans lequel le ministre-président explique ne plus autoriser l'exportation d'armes à l'armée de l'air saoudienne. La Wallonie a par contre validé les licences vers la garde royale et la garde nationale du pays. "Nous sommes très interpellés par cette décision. Contrairement à ce qu'affirme monsieur Di Rupo, la garde nationale, armée par la Région wallonne, est bien active sur le terrain yéménite, avec de l'équipement militaire wallon", explique Philippe Hensmans.

"On ne parle pourtant pas d’éthique mais du code wallon qui interdit de vendre des armes dans des pays comme l’Arabie saoudite."

Sans trop savoir actuellement quelle suite juridique il pourrait donner à cette décision wallonne, Philippe Hensmans estime que la Région sort à nouveau du droit. "La Région wallonne viole le Traité sur le commerce des armes et le décret wallon de 2012 qui règlemente la matière. On ne peut pas fournir des armes à des pays qui violent les droits de l'homme. Ce qui est aussi inquiétant, c’est que la Région wallonne reparte sur la question de l’emploi pour justifier ces ventes, contre l’éthique. On ne parle pourtant pas d’éthique mais du code wallon qui interdit de vendre des armes dans des pays comme l’Arabie saoudite."