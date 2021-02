Après l'aéroport de Liège, les regards se tournent vers Ogeo

Après les CEO de Nethys, d'Intégrale et de l'aéroport de Liège, les directeurs d'Ogeo fund pourraient également être poussés vers la sortie.

La saga liégeoise autour du dossier Nethys n’en finit plus. Et avec elle, ses révélations. Mardi soir, le conseil d’administration de l’aéroport de Liège a acté une rupture de confiance entre le CEO Luc Partoune et les actionnaires dont Nethys est l’un d’entre eux à travers le véhicule financier NEB (Nethys et Ethias). Dans la foulée, Luc Partoune a été licencié pour faute grave. Ce n’est pas le premier à tomber pour des faits litigieux dénoncés dans ce méga dossier. Et il ne sera sans doute pas le dernier. Certains évoquent ainsi une réorganisation imminente au sein du management du fonds de pension public Ogeo à la suite d'un audit interne Forensic.

Analyse anti-fraude

Derrière ce que certains qualifient de grand nettoyage, on retrouve Nethys et son nouveau management à tous les étages. À la manœuvre depuis l’automne 2019, le tandem Renaud Witmeur/Laurent Levaux, appuyé par Julie Fernandez Fernandez (PS), la présidente d’Enodia (maison-mère de Nethys), n’a jamais fait de mystères sur ses intentions de dénoncer les pratiques du passé dans les sociétés où Nethys détient des participations.

Pour s’en donner les moyens, Nethys s’est offert les services du consultant Deloitte dès novembre 2019. La mission anti-fraude de Deloitte s’est d’abord attaquée aux flux financiers de Nethys. Son objectif: "mesurer l’étendue et dresser le constat de tous les faits ou pratiques douteux entre 2017 et 2019 dans la galaxie de Nethys et ses filiales VO, Win et Elicio."

Cette analyse "Forensic" a notamment permis de mettre à jour une série de pratiques litigieuses commises par l’ancien management de Nethys dont Stéphane Moreau. Deloitte pointe par exemple le recours à des emplois fictifs, des dépenses somptuaires réalisées à l’étranger ou des notes de frais non justifiées de l’ancien management payées via un compte secret alimenté en toute discrétion par des factures internes. Pour Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer, la suite se jouera probablement devant la justice.

La même opération anti-fraude a été menée à l’aéroport de Liège pendant près d’un an. On en connaît aujourd’hui une partie des conclusions avec le licenciement de Luc Partoune, mais le rapport pourrait amener à d’autres licenciements. Le comité d’audit de l’aéroport devrait par ailleurs transmettre les conclusions de l’analyse Forensic à la justice.