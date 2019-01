Après le tram liégeois, la BEI veut soutenir les grosses PME wallonnes

Après la désignation du consortium Tram’Ardent en octobre, il ne manquait plus qu’un dernier paraphe sur le contrat pour lancer le chantier du tram liégeois. "On y est enfin! Depuis le temps qu’on en parle et les multiples péripéties, on y est arrivé", s’est réjoui Carlo Di Antonio (cdH), le ministre en charge de la Mobilité en marge de la cérémonie protocolaire tenue à l’Elysette ce jeudi.

Cette opération de communication qui réunissait l’ensemble des acteurs du dossier, dont les responsables de l’OTW (la maison-mère du Tec) et du consortium Tram’Ardent (la société Colas, le constructeur de matériel roulant espagnol CAF et la financière DIF), met fin à une saga qui aurait pu se terminer par un fiasco monumental en 2012 avec la requalification du projet par Eurostat, le gendarme financier de l’Union européenne.

Sans l’aide de la Banque européenne d’investissement (BEI) et son apport de 200 millions sur une facture globale de 450 millions, le dossier n’aurait ainsi peut-être jamais vu le jour . "Lever de la dette est devenu un problème (pour une Région ou un Etat, ndlr) à partir du moment où Eurostat a commencé à resserrer les règles. Le tram de Liège a servi de modèle pour clarifier avec Eurostat les règles de consolidation des partenariats entre le public et le privé", explique le Belge Jean-Christophe Laloux, le directeur général de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Un appel aux Mid cap

On souhaite soutenir plus de sociétés wallonnes qui veulent investir dans la recherche et le développement

Concrètement, si la BEI se présente comme une banque de gros, Jean-Christophe Laloux s’engage à examiner des plus petits dossiers. "Nous pouvons regarder un projet à partir de 10-15 millions, même plus bas et sans limite de montant à la hausse. Par rapport au niveau de développement économique de la Wallonie, la BEI n’est pas assez présente sur ce segment. On souhaite soutenir plus de sociétés wallonnes qui veulent investir dans la recherche et le développement".