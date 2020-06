Au cœur du grenier à graines de la Wallonie

C’est sous un dôme improbable, blotti au coin d’une forêt de Marche-en-Famenne, que se cache le Comptoir forestier. Ce lieu unique, créé au moment de la régionalisation des forêts il y a 25 ans et géré par l’administration wallonne, fabrique les forêts de demain.

Un patrimoine génétique

Le Comptoir pourrait s’assimiler à un grenier à graines. Ses immenses chambres froides rassemblent des milliers de graines de feuillus et de résineux issues des plus belles espèces de Wallonie. "La mission principale du Comptoir est de commercialiser des graines de haute qualité génétique et d'origine garantie, récoltées dans les meilleurs peuplements wallons", explique Alain Servais, un des responsables du Comptoir. Selon les espèces, les stocks permettent de couvrir 5 à 10 années d’approvisionnement. "Chaque essence d’arbre ne donne pas des graines chaque année. En 2019, nous avons récolté beaucoup de noisetiers. Cette année, moins."