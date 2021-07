Au nouveau CEO d'ancrer Liège Airport dans un environnement moderne...

Les chantiers qui attendent le Français Christophe Bernardini, nouveau CEO de Liege Airport, doivent ancrer l'aéroport dans une nouvelle ère.

Une nouvelle ère s’ouvre à l’aéroport de Liège. Après les années Luc Partoune qui se sont soldées en février dernier par le licenciement de l’ancien CEO de Liège Airport pour faute grave, le conseil d’administration de l’aéroport a désigné le Français Christophe Bernardini pour reprendre les commandes.

Ingénieur et ex-dirigeant de Sabena Technics et de Zodiac Aerospace, ce diplômé de l’école supérieure des techniques aéronautiques prendra son service en septembre. D'ici là, voici à quoi ressemblera sa feuille de route...

Une conjoncture positive

Sur le plan opérationnel, le boom de l’e-commerce, qui s’est accéléré avec la pandémie de Covid et l’arrivée des avions d’Alibaba sur le tarmac, sont là pour rassurer le nouveau patron sur l’avenir et la croissance du transport marchandises. Il suffit de pointer quelques chiffres. De 9 millions de colis traités en 2018, les chiffres se sont envolés avec 362 millions de colis en 2019 et près de 500 millions l’année dernière. Au niveau du tonnage, l’aéroport a pour la première fois dépassé le million de tonnes transportées l’année dernière. Un niveau qui pourrait doubler d’ici à 2040.

Un immense défi sociétal

Et pourtant, ces excellentes performances sont autant d'atouts que de défis pour le nouveau CEO. Le premier et principal challenge qui attend Christophe Bernardini est sociétal. Les activités de l'aéroport, et les 9.500 emplois directs et indirects créés, ont un lourd impact sur l’environnement. Le trafic aérien est en pleine croissance à proximité de l’espace aérien de l’aéroport avec 2,8 millions de tonnes de fret et 65.000 mouvements d’avions par an attendus en 2040 (contre 40.000 aujourd’hui). Le plan de développement de l’aéroport rédigé par la Région wallonne va même jusqu’à permettre un avion toutes les 3 minutes.

Cette densité du trafic a ainsi, depuis quelques années, fait naître un mouvement de contestation auprès des riverains et des communes survolées. L’année dernière, la Sowaer, la société publique qui gère les aéroports pour le compte du gouvernement wallon, a enregistré 501 plaintes émanant de 263 riverains. C’est 20 fois plus qu’en 2016 et 3 fois plus qu’en 2019.

La solution qui se trouvera rapidement sur son bureau sera de pousser les compagnies qui fréquentent l’aéroport à moderniser leur flotte, et bannir les avions les plus nuisibles.

Il n’y a évidemment pas de miracle. Si l’aéroport de Liège veut conserver demain son statut d’aéroport ouvert 24h/ 24 et 7 jours sur 7, le futur CEO devra composer avec son environnement immédiat pour atténuer l’impact sonore. La solution qui se trouvera rapidement sur son bureau sera de pousser les compagnies qui fréquentent l’aéroport à moderniser leurs flottes, et bannir les avions les plus nuisibles.

La question de l’impact englobe évidemment la problématique environnementale avec certaines compagnies aériennes qui utilisent toujours des flottes polluantes et sans doute en décalage avec les objectifs environnementaux de la Région wallonne, principal actionnaire de l’aéroport.

590 millions à investir

À côté des défis sociétaux et environnementaux, le futur CEO de Liege Airport va devoir assurer le déploiement des activités du géant chinois de l’e-commerce Alibaba.

2,8 millions de tonnes Derrière la croissance et des objectifs comme ces 2,8 millions de tonnes de fret transportés en 2040, le nouveau CEO de l'aéroport de Liège va devoir ancrer Liege Airport dans son environnement sociétal.

Le futur hub d’Alibaba pour l’Europe de l’Ouest occupera 900 personnes et s’étendra sur 200.000 m² en bordure de piste d’ici à la fin de l’année. Cette arrivée apportera évidemment un coup de boost à la croissance de l’aéroport, mais elle risque aussi de mettre la pression sur tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement.

Ces différents défis ne sont évidemment pas ignorés des responsables de l’aéroport, de leurs actionnaires et du gouvernement wallon et le plan stratégique validé par le conseil d’administration de Liege airport à la fin 2020 doit ainsi leur fournir les réponses.

Ce plan de développement de 590 millions d'euros d’investissement sur l’aéroport de Liège à l’horizon 2040 est évidemment l’autre grand chantier qui attend Christophe Bernardini. Il devra en assurer le phasage, ses priorités et son exécution.

Outre le renforcement des équipements le long des pistes et de l’infrastructure de base, la stratégie de croissance mise sur une offre de bureaux avec 32.000 m² supplémentaires. "Cette stratégie, soulignait Frédéric Jacquet, CEO ad interim et également candidat au poste de direction, doit permettre à l’aéroport de diversifier les revenus non soumis aux fluctuations du cargo". À côté de l’offre immobilière de bureaux, la direction a à cœur de mobiliser ses réserves foncières en développement notamment un espace attractif pour les sociétés de biotechnologie.

Voilà pour les grands chantiers qui attendent le nouveau CEO où on retrouve d'autres dossiers comme la diminution de la voilure de FedEx ou la digitalisation des opérations. Bref, de sérieux challenges qui permettront d’ancrer l’aéroport dans un environnement moderne et socialement plus acceptable.