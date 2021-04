Augmentation de capital de 40 millions pour BSCA

Avec ses activités quasiment à l’arrêt depuis un an et des besoins en trésorerie estimés à 40 millions , l’aéroport de Charleroi BSCA souffre financièrement. "Une situation catastrophique", pointe Elio Di Rupo, le ministre-président socialiste de la Région wallonne. Le ministre libéral Jean-Luc Crucke, en charge des aéroports, avance les chiffres: "La situation est difficile. L’aéroport a subi une perte de 22,3 millions en 2020 nonobstant les économies de 22 millions réalisées en 2020 . Le besoin de trésorerie nécessaire pour finir l’année sont eux estimés à 13 millions. On est évidemment dépendant de la situation pour sortir de la crise."

Plan d'action post-Covid

Outre l’avenir économique de l’aéroport, le gouvernement avait posé des exigences en matière de gouvernance. Mais ce plan nécessitait surtout de relancer un dialogue jusqu’ici tendu avec l’actionnaire privé Belgian Airports ( derrière lequel on trouve le groupe italien Save et ses 27% dans BSCA) en vue de préparer la recapitalisation de l’aéroport à hauteur de 40 millions "afin de reconstituer les fonds propres".

Les principes de l’accord, validés par le conseil d’administration de BSCA le 18 mars et présentés par le gouvernement wallon ce jeudi repose sur un triptyque plan stratégique, business plan et un renforcement de l’actionnaire privé .

Le plan stratégique se décrit comme "green, digital, profitable, qualitative et low cost". Cela passera notamment par une "nouvelle relation équilibrée et à long terme avec Ryanair et une diversification des compagnies présentes à Charleroi via, notamment, les possibilités offertes par l’allongement de la piste". La convention qui lie l’aéroport à Ryanair s’achève en 2025. "Nous retravaillons avec Ryanair cette convention sur le long terme. C’est le partenaire privilégié de l’aéroport parce qu’il représente 70% de l’occupation au niveau de la clientèle", précise Jean-Luc Crucke qui parle d’un horizon 2040.