Baisse drastique du nombre de Wallons bénéficiaires du chèque-habitat

Entre 2016 et 2017, le nombre de Wallons ayant pu profiter de l’avantage fiscal pour l’acquisition de leur habitation propre et unique a drastiquement baissé, passant de 48.893 contribuables à 30.790 d’une année sur l’autre, ce qui représente une chute de 37%. En même temps, le montant moyen perçu par chaque contribuable qui a bénéficié du bonus-logement a augmenté de 70%, passant de 714 à 1.215 euros.

En cause? Le passage du système de bonus-logement à celui du chèque-habitat, une réforme portée en 2015 par l’ancien ministre du Logement Paul Furlan (PS). Les chiffres fournis par le SPF Finances portent sur les emprunts signés en 2015 (exercice d’imposition 2016 avec l’ancien bonus-logement) et en 2016 (exercice d’imposition 2017 avec le nouveau chèque- habitat). Les données concernant l’exercice fiscal 2018 ne sont pas encore disponibles.

Aide ciblée

La philosophie du chèque-habitat, à l’inverse du bonus-logement, était de réserver cet avantage fiscal à ceux qui en ont le plus besoin. Pour rappel, cet avantage est destiné à ceux qui contractent un emprunt hypothécaire pour financer l’achat de leur habitation propre (dans laquelle ils ont l’intention d’habiter) et unique (il n’est pas destiné aux investisseurs). Alors que le bonus-logement était accessible à tous les Wallons entrant dans les conditions citées, quel que soit leur niveau de revenus, le montant du chèque-habitat est inversement proportionnel aux revenus du contribuable et les personnes dont le revenu net imposable (revenus professionnels, immobiliers ou mobiliers) dépasse 81.000 euros net par an en sont simplement exclues. Mais ce seuil n’est certainement pas la seule raison qui explique la diminution du nombre de bénéficiaires.