Bataille d'arguments entre Ecolo et le reste du gouvernement sur Liege Airport

Le dossier du permis d’environnement de l’aéroport de Liège prend aujourd’hui une tournure politique. Avec ici et là son jeu de crêpage de chignons à quelques encablures de la campagne électorale.

L’enjeu est simple. Face au risque de voir le permis de l’aéroport annulé par le Conseil d'État comme le demande son Auditeur, le gouvernement wallon est appelé à rédiger en urgence un nouveau permis juridiquement plus solide.

Trois avis juridiques

Contacté mardi pour analyser ce risque potentiel, le cabinet de la ministre de l'Environnement Céline Tellier (Ecolo) n’avait pas souhaité réagir . Mis sous pression, Ecolo a sorti ce mercredi une autre analyse juridique commandée par l’administration wallonne. Les verts assurent qu’en cas d’annulation du permis par le Conseil d’État, "le permis de première instance n’est pas suspendu pendant l’instruction du recours auprès du ministre". En gros, pas de risque de fermeture immédiate, mais le retour à un permis initial plus restrictif sur le nombre de vols.

Interrogé par des députés qui s’inquiètent sur la possibilité de voir l’aéroport fermer, Elio Di Rupo a tenté de rassurer. "Nous sommes tout à fait conscients de la situation à Liege Airport et nous faisons nos meilleurs efforts pour trouver les solutions les plus appropriées à la situation."

Tension maximale en gouvernement

Cette séquence illustre les tensions de fin de législature avec des ministres sous pression. Alors que le parlement wallon tiendra sa dernière séance dans 2 semaines, les ministres n'ont plus que quelques jours pour faire passer leurs derniers dossiers en gouvernement . "C'est vraiment la dernière limite ces prochains jours pour espérer qu'un projet de décret soit pris en considération par le parlement", dit-on dans les couloirs de l'Elysette.

Tout ceci explique cela. "Mais pourquoi diable a-t-il fallu qu’Elio Di Rupo demande un autre avis juridique sur l'aéroport?", s’étrangle un écologiste. "L’objectif n’est évidemment pas de fermer l’aéroport. Il est là et on doit faire avec. La question du nombre de mouvements d’avion n’est pas l’enjeu. C’est Willy Borsus (ministre libéral de l’Économie) qui bloque tout pour faire passer ses dossiers", lâche l'écologiste. Côté libéral, c’est une tout autre musique. "Ecolo veut tout renégocier. Leurs ministres jouent la montre et bloquent les dossiers. Pourquoi ne pas corriger rapidement le permis d’environnement? Ce n’est pas compliqué. Nous sommes face à un risque de fermeture de l’aéroport. Deux avis juridiques l’affirment. Pourquoi prendre ce risque ?"