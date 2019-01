CMI produira des armes en Arabie saoudite

CMI Defence détient 49% de cette joint-venture , et SAMI, la société militaire industrielle saoudienne, 51%. La joint-venture est basée en Arabie saoudite, avec pour vocation de concevoir et de fabriquer du matériel militaire, avec du personnel local. "Les autorités saoudiennes, via la société SAMI, ont choisi une série de partenaires internationaux comme Boeing, Lockheed Martin et nous, pour créer des joint-ventures destinées à développer une activité défense dans leur pays, confirme Xavier Rigo, porte-parole de CMI Defence. Nous avons été sélectionnés pour les tourelles de blindés légers parce qu’ils nous connaissent, et qu’ils connaissent la qualité de nos produits."

CMI a déjà livré plus d’une centaine de tourelles, mais le Premier ministre canadien Justin Trudeau, critiqué par l’opposition et les défenseurs des droits de l’homme, cherche à annuler ce contrat. Et si CMI a reçu de la Région wallonne les licences d’exportation nécessaires, ces licences doivent être renouvelées tous les 18 mois, et font de plus en plus débat.