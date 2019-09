Cap sur l'économie circulaire et la fin du plastique en Wallonie

Ce tournant, pour lequel les négociateurs n’ont pas véritablement chiffré d’objectifs quantifiés, va forcément nécessiter une période d’adaptation et d’accompagnement pour les entreprises. "Le gouvernement subsidiera les entreprises pour la réalisation d’un audit ressources et énergie afin d’optimiser les consommations d’énergie et de ressources et définir les mesures à prendre pour entrer en transition vers un modèle circulaire."