Carlo Di Antonio et René Collin, les meilleurs ennemis du monde

Collin-Di Antonio, c’est le duel inattendu, le match entre ministres cdH qu’on n’attendait pas forcément au sein du gouvernement wallon. En football, on parlerait d’une rencontre à huis clos. L’analyse politique utiliserait les termes de rapports internes tortueux. Une énième dissension qui s’ajoute à la copieuse liste des écorchés vifs du cdH après le cas de l’IVG et le rétropédalage forcé d’Alda Greoli ou la défection d’Opaline Meunier à Mons.

Les tensions entre les deux ministres centristes du gouvernement wallon, ce sont celles qui opposent deux mondes. En charge de l’Environnement et du Bien-être animal, le Dourois Carlo Di Antonio se dresse en ardent défenseur de la cause animale et de la nature, quitte à se voir qualifier de dogmatique par ses détracteurs et à courir sur les plates-bandes des Ecolo. À ses côtés, René Collin se définit comme le porte-drapeau de la frange cdH qui défend les agriculteurs. Et sans surprise, ces deux mondes s’opposent plus qu’ils ne s’adorent.