Certains Wallons plus égaux que d'autres

Un accord politique est intervenu en ce sens ce week-end. Un accord dont l’équité est plus que discutable. Faute d’avoir réussi, comme il l’avait promis haut et fort aux propriétaires de panneaux, à supprimer le fameux "tarif prosumer", le MR a donc réussi à convaincre le gouvernement de le compenser en grande partie. Les 160.000 ménages propriétaires de panneaux solaires vont payer 60 millions par an pour contribuer aux frais de réseau. Mais durant cinq ans, les deux tiers de cette somme vont leur revenir sous forme de primes pour installer un compteur double flux ou des applications domotiques et de rétribution pour l’électricité qu’ils produisent.