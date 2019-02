"Cette histoire de prime déplace le vrai sujet, la lutte sociale"

Le zoning de Total devait être un point chaud de la grève . Les syndicats étaient remontés à bloc après l’annonce de la prime offerte aux employés qui travailleraient malgré l’appel des syndicats. Contacté par téléphone, Jean-Luc Layon, le porte-parole des activités Total en Belgique, explique: "Les travailleurs bloqués sur leur lieu de travail vont toucher leur salaire, plus un dédommagement de 560 euros brut ainsi qu’un jour de congé compensatoire. Si vous faites le compte, vous arrivez peut-être au montant cité par la FGTB, mais non, nous ne donnerons pas 1500 euros de prime à ceux qui ont travaillé."

Une soixantaine de travailleurs

La réponse finale viendra de Total: "Une soixantaine d’employés qui se sont portés volontaires pour assurer le suivi et la sécurité" explique Jean-Luc Layon, "impossible d’être plus précis pour le moment."

Retour sur le piquet. "Cette histoire de prime déplace le vrai sujet qui reste la lutte sociale" déplore Dominique Laporta, délégué Setca-centre. Un peu plus loin, un gréviste analyse: "Total a été beaucoup stigmatisé pour cette prime. Ce n’était pas très malin de l’annoncer, mais je comprends leur position. Ils veulent que l’usine tourne. Mais les vraies personnes à montrer du doigt, c’est la FEB qui aurait pu mettre la pression sur le gouvernement". Retour à l’essentiel, la lutte et la mobilisation. "Bien sûr nous protestons contre la marge de 0,8% et l’échec de l’Accord interprofessionnel. Mais nous bloquons aussi notre usine pour interpeller notre propre patron. Total est un gros poisson, son avis compte forcément dans les discussions. On le voit en photo avec Timmermans. Qu’il lui dise nos conditions de travail. On demande à notre patron de nous représenter", explique Dominique Laporta.

Pas de gilets jaunes

Près d’un petit feu, des bonnets rouges, des vestes vertes, mais pas de gilet jaune. Forcément, nous en parlons: "Nous, on bloque, on proteste, on reprend le combat de nos grands-parents. Les gilets jaunes, comme en France, bloquent même les petits commerçants. Or eux aussi, ils ont du mal. Nous, on veut bloquer les grands patrons. C’est eux qui décident, qui peuvent faire bouger les choses. Nous nous étonnons de ne pas voir de solidarité entre les gilets jaunes et la grève." Eux aussi bravaient le froid au nom de la lutte sociale. Signe d’une désuétude du combat syndical? "Les gens sont moins solidaires. Le combat se perd. Vous voyez bien que personne ne vient nous soutenir".