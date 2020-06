Charleroi renonce à construire son Palais des congrès

C’est un rêve qui s’envole. Après des années de préparation et un permis délivré par le fonctionnaire délégué en 2018, les autorités de la métropole carolorégienne ont décidé ce mardi de ne plus construire le Palais des congrès.

La raison est principalement budgétaire. Prévu dans le prolongement du Palais des beaux-arts, le futur bâtiment de 6.400 m² devait abriter deux hémicycles de 700 et 238 places, et ainsi faire de la ville un centre de congrès international. Le tout aurait dû coûter 24,7 millions. C’est du moins l’enveloppe budgétée il y a quelques années et octroyée par les fonds européens. Mais voilà, sans dévoiler le montant, les autorités communales admettent que le projet final des architectes a sensiblement dépassé le budget alloué.