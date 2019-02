Chronique chaotique d'une indemnisation de 10 euros qui fait pschitt

Après les avis juridiques des services internes et externes, le comité de gestion de Famiwal, la caisse régionale d'allocations familiales, a décidé de ne pas octroyer la compensation de 10 euros liée à l'effet retard interbancaire lors du paiement des allocations familiales du 8 février dernier.

Le couac autour des retards de paiement des allocations familiales a tourné au fiasco chez Famiwal, avec comme apothéose ce vendredi, un rétropédalage dans le dédommagement de 10 euros promis à 120.000 familles. Ce revirement, presque inattendu, vient une fois de plus plomber l’image de la jeune caisse publique de paiement des allocations familiales en Wallonie!

L’inattendue boulette

En voici les douloureux rétroactes. Pour planter le décor, un rapide flash-back sur le fameux vendredi 8 février 2019 s’impose. Un jour cruel ! C’est en effet à cette date que Famiwal aurait dû verser les allocations familiales à l’ensemble de ses membres. L’opération est périlleuse, car très symbolique . C’était la première fois que la Région wallonne payait elle-même les allocations depuis la régionalisation de la compétence. Autant dire que l’exercice a été préparé depuis belle lurette. Et à quelques mois des élections, tout le monde au sein du gouvernement wallon voulait éviter tout incident. Mais c'était sans compter la boulette de dernière minute...

Alors que tout aurait dû se passer normalement ce vendredi 8 février, un incident est venu se glisser dans le processus: 120.000 familles n'ont pas reçu dans les temps le paiement de leurs allocations. Chose réparée dès le lundi 11. C’est un ordre passé entre Famiwal et la banque Belfius qui est à l’origine du couac et qui a fait que seuls les comptes de Belfius ont été crédités dès le vendredi. Match dans le match Belfius et Famiwal se rejettent la responsabilité de l’incident depuis lors.