Cinq candidats se disputent le rachat de VOO

Outre les attendus Telenet et Orange, le management de Nethys négocie l'avenir de VOO avec trois fonds d'investissement.

Après la suspension de la vente de VOO, il y a plus d’un an, et la remise sur le marché de l’opérateur télécom en mai dernier, la nouvelle vente de la filiale de Nethys. Le tout dans la plus grande discrétion et sous la contrainte d’une série de clauses de confidentialité ne permettant pas à un candidat retenu de connaitre le nom de ses concurrents.

"Il s’agit de fonds qui vont être analysés sur leur portefeuille, sur leur expérience du passé et sur leurs capacités à investir dans l'infrastructure et l'amélioration de l'outil."

Sauf surprise, d’ici à quelques semaines, l’intercommunale liégeoise Enodia et sa tête opérationnelle Nethys devraient retenir un seul nom parmi les différentes offres reçues, et signer avec ce dernier candidat une offre liante afin de poursuivre des négociations exclusives et arriver à boucler la vente de VOO avant la fin de l’année.

Si rien ne filtre de l’opération depuis les bureaux de Nethys, on a néanmoins appris que cinq acteurs avaient été retenus parmi la grosse dizaine de prétendants pour participer au deuxième tour de discussions. Sans surprise, on retrouve les deux opérateurs de télécoms Telenet et Orange. Déjà candidats lors de la première vente avortée, ces deux industriels bien connus du paysage belge voient dans cette opération une opportunité stratégique quasi unique pour étendre leurs positions sur le territoire et en particulier dans le sud du pays.

Deux industriels et trois fonds

Face à Orange et Telenet, trois fonds d’investissement ont également été retenus par le management de Nethys pour participer au deuxième tour dont le fonds américain Warburg Pincus. "Il s’agit de fonds qui vont être analysés sur leur portefeuille, sur leur expérience du passé et sur leurs capacités à investir dans l'infrastructure et l'amélioration de l'outil", rapporte un acteur du dossier.

1,4 Milliard € Se basant sur une valorisation de 1,4 milliard pour les 100% de VOO, l'opération de vente va dégager d'énormes moyens financiers pour Nethys et les communes actionnaires.

Un absent est aussi à noter avec la disparition du fonds américain Providence, acquéreur malheureux de VOO avant que l’opération soit annulée suite à divers recours judiciaires.

Voilà pour l’état de la situation. Épaulée par la banque d’affaires Rothschild, le cabinet d’avocat Cleary Gottlieb, l’auditeur Deloitte et le bureau parisien PMP conseil (spécialisé dans les télécoms), la direction de Nethys s’est laissé la possibilité de vendre 50% (plus une part) ou 75% (moins une part pour que le groupe liégeois puisse conserver une minorité de blocage) du capital de VOO. "Tout reste pour l’heure ouvert et chaque candidat pouvait remettre une offre pour chaque formule", assure un proche du dossier.

En se basant sur les résultats 2020 de l’opérateur, Nethys espère enregistrer une vente qui valoriserait les 100% de VOO à 1,4 milliard, soit 200 millions de plus que la valorisation dégagée lors de l’opération avortée de vente au fonds américain Providence.

Débat sur le produit de la vente

Si l’opération va logiquement générer énormément d'argent pour Nethys, pour sa maison mère Enodia et pour les actionnaires publics derrière lesquels on trouve des communes et la province de Liège, un débat politique devra nécessairement avoir lieu afin de statuer sur l’affectation du produit de vente de VOO. Les inondations de juillet et la couteuse reconstruction qui se prépare ont fait naitre énormément de besoins financiers auprès des communes et des sinistrés.

"Il faut qu'un débat serein puisse être mené sur l'affectation du fruit de la vente de VOO: un dividende exceptionnel versé aux communes est sans doute mieux encore qu’un prêt, sans entrainer de surcroit Nethys dans la spirale de l’endettement." MR

Sans le lier directement à la vente de VOO, un scénario discuté en interne chez Nethys envisage par exemple d’emprunter 200 millions en faveur des sinistrés. Cette somme serait notamment utilisée pour la reconstruction de nouveaux logements. Au stade de proposition, l’idée a déjà créé un vif débat entre actionnaires politiques.

Pour Ecolo par exemple, il y a lieu de "trouver un équilibre entre des dividendes exceptionnels qui seraient versés aux communes et des investissements dans des activités économiques".