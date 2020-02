Combien coûte une maison dans le Hainaut occidental?

Les communes les plus chères

De fortes évolutions sont à constater à Brunehaut (+20%), Antoing (+18,5%) et Comines (+17,8%). Il s'agit de la plus forte augmentation depuis l'enregistrement de nos données.

Sur base des prix, l'arrondissement de Tournai-Mouscron est divisé en deux zones. Les communes de Tournai, Pecq et Mont-de-l'Enclus affichent les prix médians les plus élevés, soit de 175.000 à 200.000 euros. Autour de la ville de Tournai, dans les communes de Rumes, Brunehaut, Antoing, Péruwelz, Leuze, Celles, Estaimpuis, Mouscron et de Comines-Warneton, les prix sont plus faibles (de 130.000 à 165.000 euros).