Comment calculer son loyer en Wallonie?

Une valeur indicative

Présentée par la ministre du Logement Valérie De Bue (MR) vendredi, cette grille, accessible à tout le monde via un module didactique où locataires et propriétaires sont guidés dans l'élaboration de l'habitation et le choix de la localisation du bien afin de calculer le loyer au plus juste, se définit comme un outil indicatif. "Ce n’est pas un outil de régulation du marché. Cette grille va permettre une meilleure rencontre entre l’offre et la demande et éviter les spéculations", insiste la ministre qui voit derrière cette démarche un objectif de transparence du marché. "On donne par exemple au propriétaire une série d’informations par rapport au rendement qu’il pourrait tirer de son investissement." Pour Sébastien Pradella, le directeur du CEHD, le centre d’études en habitat durable de Wallonie qui a réalisé l’outil, cet outil se définit comme une "boussole" qui permet d’éviter les excès.