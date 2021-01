Comment l’UCLouvain a mis le Brabant wallon sur orbite...

Voici 50 ans a eu lieu la pose de la première pierre de Louvain-la-Neuve, le début d'une success-story économique qui a dynamisé tout le Brabant wallon.

En quelques décennies, le Brabant wallon est devenu la province la plus riche et la plus dynamique de Wallonie et de Belgique. Meilleur PIB par habitant, meilleur taux d’emploi, meilleure productivité, meilleur revenu par habitant: le Brabant wallon truste les premières places pour tous les paramètres socio-économiques.

Ce miracle économique est indissociablement lié à l’implantation de l’Université catholique de Louvain, dont la pose de la première pierre «au milieu des champs de patates» a eu lieu voici tout juste cinquante ans, le 2 février 1971. Vécu à l’époque comme un traumatisme, ce transfert de l’aile francophone de l'université s'est mué en success-story, transformant le Brabant wallon en "Wallifornie". Laissons parler quelques chiffres.

47.900 euros Le PIB par habitant du Brabant wallon était de 47.900 euros en 2018, contre 40.200 euros pour la Belgique.

Un PIB qui s’envole

Le PIB par habitant du Brabant wallon était de 47.900 euros en 2018 (Eurostat), contre 40.200 euros pour la Belgique, 30.200 euros pour l’UE-27 et 29.000 euros pour la Wallonie. Depuis l’an 2000, l’écart par rapport à la moyenne européenne et belge n’a cessé de se creuser.

Le Brabant wallon a dépassé la province d’Anvers et figure désormais en tête des provinces belges. Bruxelles reste bien entendu devant en termes de PIB par habitant, compte tenu de la présence de sièges de sociétés et d’institutions. Par contre, si on regarde la tendance, le niveau de développement économique a progressé de 25% dans le Brabant wallon entre 2000 et 2018, alors qu’à Bruxelles, il s’est érodé de 12%.

55,7% de diplômés La part de diplômés de l'enseignement supérieur était de 55,7% dans le Brabant wallon en 2019.

Concentration de cerveaux

La part de la population diplômée de l’enseignement supérieur du Brabant wallon est passée de 39,1% en 2000 à 55,7% en 2019, alors qu’aucune autre province belge n’enregistre une part de diplômés supérieure à 50%.

En 2017, les dépenses en recherche et développement en Brabant wallon s’élevaient à 3.513 euros par habitant (Eurostat). C’est près de 5 fois plus qu’en Région wallonne, 3 fois plus qu’en Région flamande et 2,5 fois plus qu’à Bruxelles.

"Si l’UCL avait décidé il y a cinquante ans d’aller à Bruxelles, le Brabant wallon n’aurait pas connu un tel développement." Nicolas Cordier Directeur du parc scientifique de Louvain-la-Neuve

Ce constat est étroitement lié à la présence de l’industrie pharmaceutique. À elle seule, la pharma draine 6,5% des emplois du Brabant wallon (0,6% au niveau belge). Mais il n’y a pas que la pharma qui fait tourner le Brabant wallon. Près de la moitié (44%) des start-ups du secteur numérique en Wallonie sont implantées en Brabant wallon.

Parc scientifique

Nicolas Cordier est le directeur du parc scientifique de Louvain-la-Neuve et le coordinateur du développement régional de l’UCLouvain. Il estime que la présence de l’université est le principal facteur – même s’il n’est pas le seul – qui explique l’ascension du Brabant wallon. "Si l’UCL avait décidé il y a cinquante ans d’aller à Bruxelles, le Brabant wallon n’aurait pas connu un tel développement."

11% Biggar Economics évalue à 11% la contribution du site de l'UCLouvain au PIB du Brabant wallon.

En 2017, le bureau de consultance écossais Biggar Economics a quantifié l’impact économique de l’université dans l’écosystème local. Cette étude estime à 11% la contribution du site de l’UCLouvain au PIB de la province du Brabant wallon, soit 1,8 milliard d’euros par an.

Le nombre d’emplois salariés sur Ottignies-LLN était de 19.871 en 2019, soit +72% par rapport à 1995. En comparaison, la croissance a été de 64,2% en Brabant wallon et de 29,2% en Wallonie sur la même période.

6.560 travailleurs Le parc scientifique de Louvain-la-Neuve emploie 6.560 travailleurs.

La vitrine de Louvain-la-Neuve, c’est son parc scientifique. Ce parc héberge aujourd’hui 259 entreprises qui emploient 6.560 personnes. Parmi celles-ci, 70 sont des spin-offs de l’université.

Fabien Pinckaers, CEO d’Odoo et manager de l’année 2020, a décidé de déménager son siège d’Auderghem avec ses 300 collaborateurs sur le site de Louvain-la-Neuve. Une décision d’abord motivée par les problèmes de mobilité à Bruxelles. "Les gestionnaires du parc scientifique de Louvain-la-Neuve nous ont trouvé l’emplacement parfait : il nous fallait 3 hectares, du parking et la proximité de Bruxelles. Et comme nous comptons engager 500 personnes cette année et 700 à 800 personnes l’an prochain, notre présence à Louvain-la-Neuve est un avantage, car beaucoup d’étudiants souhaitent rester près du site.»

"Les gens ne viennent plus seulement à Louvain-la-Neuve pour étudier, mais aussi pour y vivre et travailler." Nicolas Cordier Directeur du parc scientifique de Louvain-la-Neuve

"Il reste environ 100 hectares de réserve foncière disponible sur le site universitaire", indique Alexia Autenne, administratrice générale de l’UCLouvain. "Mais tout n’est pas destiné à accueillir des entreprises, il faut aussi du logement, des crèches, etc. Nous voulons une ville à taille humaine où il fait bon vivre", tempère-t-elle.

Le momentum de l’an 2000

Louvain-la-Neuve n’a cependant pas toujours été synonyme de success-story, rappelle Nicolas Cordier. "Dans les années 80, la ville a traversé une crise immobilière, et le modèle a quelque peu tangué. L’an 2000 fut une année charnière avec le développement de l’Esplanade. L’Université a pris des risques financiers, et ce fut un coup gagnant. En quelques années, on est passé d’un campus universitaire à une ville universitaire. Les gens ne viennent plus seulement à Louvain-la-Neuve pour étudier, mais aussi pour y vivre et travailler."

Si les commerçants du centre-ville redoutaient l’arrivée de l’Esplanade, aujourd’hui ils s’en félicitent, car cela amène du monde pour eux aussi. "Louvain-la-Neuve ne connaît pas de vide locatif, tout est occupé", constate Nicolas Cordier.

Trois vagues

Philippe Vandooren est le CEO d’Amindis, société qui développe des logiciels de gestion de portefeuilles d’actifs. Installé dans le parc industriel de Louvain-la-Neuve depuis 2002, il a vu le site se transformer. "La première vague, c’étaient surtout des centres de recherche de grandes sociétés, comme Shell, Monsanto ou Pfizer. La vague suivante a vu l’arrivée d’entreprises technologiques plus petites. Aujourd’hui, des sociétés plus conventionnelles viennent s’installer, comme ING ou Securex, pour se rapprocher de leurs clients et parce que le site est facile d’accès."

"Inexistants il y a quinze ans, les bouchons font aujourd’hui partie du quotidien de Louvain-la-Neuve." Philippe Vandooren CEO d'Amindis, société informatique basée à Louvain-la-Neuve

Cela étant, le parc scientifique continue d’attirer sociétés high tech, spin-offs, business centers et incubateurs. "On commence d’ailleurs à être à l’étroit sur le site", confie Philippe Vandooren qui, au fil du temps, a pu observer l’émergence des problèmes de mobilité. "Inexistants il y a quinze ans, les bouchons font aujourd’hui partie du quotidien de Louvain-la-Neuve. Mais il faut dire que tout le monde ou presque vient en voiture."

De son côté, Nicolas Cordier, directeur du parc scientifique de Louvain-la-Neuve, confirme que l’arrivée du RER est attendue avec impatience…