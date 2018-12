Coup de théâtre au parlement wallon

Le système des points APE: qu'est-ce que c'est?

Instauré en 2002 pour soutenir l'embauche des demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs publics et par certains employeurs du secteur non marchand et de l'enseignement, le système des points APE, qui pèse plus d'un milliard d'euros, bénéficie actuellement à plus de 60.000 travailleurs et 4.000 employeurs.