Créer de A à Z un véritable écosystème numérique

À travers ses pistes pour la transformation économique de la Wallonie, le rapport soulève cette question: comment booster un écosystème numérique wallon "notamment composé de plus de 400 start-ups numériques et technologiques qui représentent ensemble près de 4.000 emplois?" Cette question en appelle d’autres, comme celle de savoir comment on peut assurer une croissance plus rapide des entreprises numériques wallonnes, et éviter que les pépites wallonnes ne soient rachetées et transférées à l’étranger.